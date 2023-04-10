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Сегодня, 18:42

Бышовец высказался об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Причины увольнения Бердыева из «Сочи» — отсутствие результата и качество игры. У него было достаточно времени на подготовку. Здесь речь идет об управлении, о выборе тактики, об организации игры. Это в первую очередь влияет на результат. Я не могу сказать, что отставка Бердыева прямо уж закономерна. Но когда приходишь в команду, которая находится в кризисной ситуации, ты должен понимать, с чем тебе придется столкнуться в работе. Права на ошибку тут нет. Я сам сталкивался с такими ситуациями, работая в разных клубах. И остальные тренеры должны это понимать. Это работа сапера. Тут должна быть идея, которая имеет силу действия, чтобы объединить команду в трудный момент. У Курбана Бекиевича это не получилось. Притом что по составу «Сочи» ненамного изменился, добиваясь результатов. Были же серебряные медали, когда команду тренировал Владимир Федотов — он был там режиссером и дирижером. Поэтому команда демонстрировала качественный футбол. И игроки были заряжены. Как мы видим, контратакующий и защитный футбол Бердыева пришелся игрокам «Сочи» не по зубам или не по вкусу», — приводит слова Бышовца RT.

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134420-byshovec-berdyev-sochi
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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