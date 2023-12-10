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Быстров: «Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Краснодара» над ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», — сказал Быстров «СЭ».

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.

В первом матче после зимнего перерыва «Краснодар» дома примет «Рубин», а ЦСКА на своем поле встретится с «Оренбургом».

Владимир Быстров
Футбол
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