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Сегодня, 16:00

Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» игру «Локомотива» после прихода Михаила Галактионова.

— К слову об условиях и полях: Валерий Карпин недавно говорил, как тяжело играть в Оренбурге первые таймы. А «Локомотив» к перерыву три гола забил.

— Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то как бы хорошо ты ни играл — тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили. Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление. «Оренбург», кстати, тоже мне нравится. Несмотря ни на что они продолжают играть в свой веселый футбол, бегут вперед, создают моменты. Личка — хороший тренер.

После 23 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

 
Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

 

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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