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Сегодня, 13:48

Быстров недоволен игрой «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что ему не нравится игра петербургского клуба в этом сезоне.

«Сергей Богданович Семак сейчас играет по гибридной схеме в пять центральных защитников. Мне это неинтересно, не нравится. Считаю, что «Зенит» должен играть по схеме 4—3—3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без нее команда нуждается в усилении. Как мы видим, с уходом Малкома стало намного хуже в атаке. Один Сергеев не справляется», — заявил Быстров RT.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246792-bystrov-shema-igra-zenit
Владимир Быстров
ФК Зенит
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