Бывшего директора академии «Чертаново» Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования.