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Судейство

Сегодня, 19:01

Хусаинов — о судействе в РПЛ: «Арбитры не судят нейтрально, а выполняют заказ»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил работу судьи Яна Бобровского в матче 29-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Оренбургом» (1:3).

«На 47-й минуте рука отставлена. Она увеличивает площадь тела. Надо более жестко прижимать руку к туловищу. По старому обычаю: прикрывайте пах и лицо. На 40-й минуте игрок «Торпедо» не смог сыграть в мяч, я так понял. Идет наступ. Такого контакта достаточно для пенальти. Эпизод на 76-й минуте похож на момент с Денисовым в матче «Спартак» — «Химки». Или же это происки арбитров, который искал момент, чтобы показать карточку. К сожалению, такая реальность на сегодняшний день. Арбитры не судят нейтрально, а выполняют заказ», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После этого матча «Оренбург» остался на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка, «Торпедо» осталось на последней, 16-й строчке (13 баллов).

РПЛ
Сергей Хусаинов
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