Терюшков опроверг информацию об участии в деятельности «Химок»: «Полная глупость!»

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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию в телеграм-каналах о том, что новый генеральный директор клуба Николай Оленев отчитывается перед ним о ситуации в клубе.
«Это полная глупость! Он когда-то работал в моей системе, но сейчас ничего такого нет. Это стереотипное мышление! Человек работает в другом месте и отчитывается перед своим работодателем. Было бы неправильно и некорректно если бы он отчитывался передо мной», — сказал Терюшков «СЭ».
Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования