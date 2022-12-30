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Сегодня, 09:53

Ари: «Моя самая дорогая покупка в России — дом в Краснодаре, за который я отдал 40 миллионов рублей»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Краснодара» Ари назвал самую дорогую покупку в России.

«Я прожил долгое время в России. Конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого. Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму... 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом. Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась, и продал его дешевле, чем покупал», — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

Ари был игроком «Краснодара» с 2013 по 2021 год. Он провел 119 матчей за краснодарский клуб, в которых забил 38 мячей.

Также бразилец выступал в составе таких российских клубов, как «Спартак» и «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-moya-samaya-dorogaya-pokupka-v-rossii-dom-za-40-mln-rublej-v-krasnodare/
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