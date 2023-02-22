Пономарев: «Паспорт болельщика еще не делал. Надеюсь, у меня не будет проблем с его получением»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что еще не оформлял паспорт болельщика.

«Я паспорт болельщика еще не делал. В прошлом году можно было ходить и без него на стадион, поэтому он мне не нужен был. Теперь придется делать. Надеюсь, у меня не будет проблем с получением Fan ID. Говорят, что теперь можно его оформить дистанционно и не нужно идти и подтверждать свою личность в МФЦ. Рассчитываю, что смогу справиться и сделать себе этот документ. Впрочем, сейчас я на футбол ходить не планирую — холодновато еще для меня сидеть на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.