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Сегодня, 21:30

Пономарев: «Паспорт болельщика еще не делал. Надеюсь, у меня не будет проблем с его получением»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что еще не оформлял паспорт болельщика.

«Я паспорт болельщика еще не делал. В прошлом году можно было ходить и без него на стадион, поэтому он мне не нужен был. Теперь придется делать. Надеюсь, у меня не будет проблем с получением Fan ID. Говорят, что теперь можно его оформить дистанционно и не нужно идти и подтверждать свою личность в МФЦ. Рассчитываю, что смогу справиться и сделать себе этот документ. Впрочем, сейчас я на футбол ходить не планирую — холодновато еще для меня сидеть на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-nadeyus-chto-u-menya-ne-budet-problem-s-polucheniem-fan-id/
Владимир Пономарев
Футбол
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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