Мостовой о Пиняеве в новом сезоне: «Он может забить больше Дзюбы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах форварда «Локомотива» Сергея Пиняева в новом сезоне.

«Потенциально он может забить больше голов, чем Дзюба в новом сезоне. А там, кто знает, как все сложится на самом деле. Разве кто-то предполагал, что «Локомотив» в прошлом сезоне будет бороться за выживание? Поэтому нельзя ничего загадывать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за «Локо» 27 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.