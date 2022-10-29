Бояринцев: «Спартак» в хорошей форме, но команда Талалаева не будет мальчиками для битья»

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Бывший футболист «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев оценил предстоящее дерби между командами в 15-м туре РПЛ.
«Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, «Торпедо» противопоставит красно-белым хорошую, организованную игру. Стоит опасаться опасных контратак автозаводцев. Команде Абаскаля надо постараться забить быстрый гол. Не думаю, что будет легкая победа «Спартака». Уверен, в дальнейшем «Торпедо» наберет обороты и выйдет из зоны вылета. «Спартак» сейчас в хорошей форме, но завтра команда Талалаева не будет мальчиками для битья», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
Игра «Спартак» — «Торпедо» состоится в воскресенье, 30 октября, на стадионе «Открытие Арена».
Красно-белые занимают второе месте в турнирной таблице РПЛ, а «Торпедо» занимает последнюю строчку.
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