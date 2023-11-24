Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:30

Экс-гендиректор «Арсенала» — о продаже Хлусевича: ««Зенит» пытался перебить предложение «Спартака»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как тульский клуб продавал в «Спартак» защитника Даниила Хлусевича.

— На продаже футболистов «Арсенал» зарабатывал?

— Самый выгодный трансфер — Хлусевич, за которого «Спартак» заплатил три миллиона евро. Хотя могли и подороже продать. Один клуб пытался перебить спартаковское предложение.

— Вы о ком?

— А вы как думаете? Кто в России может заплатить за футболиста больше, чем «Спартак»?

— «Зенит»?

— Естественно.

— Зачем им Хлусевич?

— Возможно, хотели насолить конкуренту. Увести игрока из-под носа, потом в аренду отдать. Но мы предложение «Зенита» не рассматривали. Уже пообещали Мележикову, что Даня перейдет в «Спартак». Слово надо держать.

— Где вы Хлусевича нашли?

— В Крыму. В 17 лет взяли в молодежку «Арсенала». Играл там за две копейки. Но потихоньку прибавлял — соответственно, и отношение к нему менялось, и зарплата росла. Причем сам он никогда ничего не просил. Первое время у него и агента-то не было.

- Удивительно.

— Хлус — идеальный пример молодого футболиста, которого деньги не испортили. Скромный пахарь, очень адекватный. Когда к основе подтянули, получал около ста тысяч рублей. Полсезона здорово отыграл — до двухсот пятидесяти повысили. Постепенно по деньгам дошел до зарплаты игрока стартового состава.

— Миллион рублей в месяц?

— Миллион восемьсот! Это ж премьер-лига!

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Даниил Хлусевич
Дмитрий Балашов
ФК Арсенал (Тула)
Обсудить
Читайте также
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставлены в Москву
Силы Израиля ликвидировали командующего флотом ХАМАС в городе Хан-Юнис
В Дублине после нападения у школы начались столкновения с полицией
Турецкая разведка спасла взломавшего «Железный купол» хакера
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Деменко уверен в победе «Зенита» над «Сочи»

Деменко: «Личка старается создать хороший микроклимат в «Динамо»