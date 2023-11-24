Экс-гендиректор «Арсенала» — о продаже Хлусевича: ««Зенит» пытался перебить предложение «Спартака»

Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как тульский клуб продавал в «Спартак» защитника Даниила Хлусевича.

— На продаже футболистов «Арсенал» зарабатывал?

— Самый выгодный трансфер — Хлусевич, за которого «Спартак» заплатил три миллиона евро. Хотя могли и подороже продать. Один клуб пытался перебить спартаковское предложение.

— Вы о ком?

— А вы как думаете? Кто в России может заплатить за футболиста больше, чем «Спартак»?

— «Зенит»?

— Естественно.

— Зачем им Хлусевич?

— Возможно, хотели насолить конкуренту. Увести игрока из-под носа, потом в аренду отдать. Но мы предложение «Зенита» не рассматривали. Уже пообещали Мележикову, что Даня перейдет в «Спартак». Слово надо держать.

— Где вы Хлусевича нашли?

— В Крыму. В 17 лет взяли в молодежку «Арсенала». Играл там за две копейки. Но потихоньку прибавлял — соответственно, и отношение к нему менялось, и зарплата росла. Причем сам он никогда ничего не просил. Первое время у него и агента-то не было.

- Удивительно.

— Хлус — идеальный пример молодого футболиста, которого деньги не испортили. Скромный пахарь, очень адекватный. Когда к основе подтянули, получал около ста тысяч рублей. Полсезона здорово отыграл — до двухсот пятидесяти повысили. Постепенно по деньгам дошел до зарплаты игрока стартового состава.

— Миллион рублей в месяц?

— Миллион восемьсот! Это ж премьер-лига!