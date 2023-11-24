Сегодня, 00:30
Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как тульский клуб продавал в «Спартак» защитника Даниила Хлусевича.
— На продаже футболистов «Арсенал» зарабатывал?
— Самый выгодный трансфер — Хлусевич, за которого «Спартак» заплатил три миллиона евро. Хотя могли и подороже продать. Один клуб пытался перебить спартаковское предложение.
— Вы о ком?
— А вы как думаете? Кто в России может заплатить за футболиста больше, чем «Спартак»?
— «Зенит»?
— Естественно.
— Зачем им Хлусевич?
— Возможно, хотели насолить конкуренту. Увести игрока из-под носа, потом в аренду отдать. Но мы предложение «Зенита» не рассматривали. Уже пообещали Мележикову, что Даня перейдет в «Спартак». Слово надо держать.
— Где вы Хлусевича нашли?
— В Крыму. В 17 лет взяли в молодежку «Арсенала». Играл там за две копейки. Но потихоньку прибавлял — соответственно, и отношение к нему менялось, и зарплата росла. Причем сам он никогда ничего не просил. Первое время у него и агента-то не было.
- Удивительно.
— Хлус — идеальный пример молодого футболиста, которого деньги не испортили. Скромный пахарь, очень адекватный. Когда к основе подтянули, получал около ста тысяч рублей. Полсезона здорово отыграл — до двухсот пятидесяти повысили. Постепенно по деньгам дошел до зарплаты игрока стартового состава.
— Миллион рублей в месяц?
— Миллион восемьсот! Это ж премьер-лига!