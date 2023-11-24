Деменко уверен в победе «Зенита» над «Сочи»

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о матче 16-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи».

«В грядущем туре есть лишь один матч, результат которого легко спрогнозировать. Я уверен, что «Зенит» победит. «Сочи» идет на последнем месте, а сине-бело-голубым очки сейчас терять никак нельзя, да и уровень исполнителей сильно отличается в этих командах», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 турах. 25 ноября команда примет «Сочи». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.