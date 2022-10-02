Сергей Шавло: «Для меня Промес — это лучший игрок, который был в «Спартаке» за все время»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых над «Нижним Новгородом» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

— Побеждать всегда приятно. Изначально был уверен, что будет тяжелая игра, потому что команда получила всего два дня отдыха после игры с «Зенитом». Молодцы, что отыгрались.

— Промес — лучший футболист РПЛ?

— Для меня Квинси — это лучший игрок, который был в «Спартаке» за все время. Он стабилен. Даже после перехода в «Севилью» Промес был на связи с клубом. «Спартак» — это его команда. У нас он играет в удовольствие, — цитирует «РБ Спорт» Шавло.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место.