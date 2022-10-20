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Сегодня, 20:33

Гаджиев: «Пока работу Абаскаля в «Спартаке» можно признать хорошей»

Гаджиев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.

«На данном этапе его работу можно признать хорошей, а дальше — посмотрим в конце сезона, когда на более длинной дистанции можно будет дать более точную оценку. Подождем, но у меня есть уверенность, что у него должно получиться. С «Зенитом» им пока сложно конкурировать, но даже если не будет пока первого места, то второе или третье место будет считаться успехом по итогам этого сезона», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В этом сезоне «Спартак» занимает второе место с 26 очками. В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Химками» 23 октября.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-abaskal-zasluzhivaet-dobryih-slov-pri-nem-u-spartaka-vidna-komanda
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
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