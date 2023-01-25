Каррера о новичках «Спартака»: «Если они в клубе значит у них есть качество»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал подписание красно-белыми Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«Никогда не видел этих ребят в деле, не знаю, как они играют. Но если они в «Спартаке», значит, у них есть качество. Посмотрим, как они проявят себя», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026-го с опцией продления на год.