Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:59

Каррера о новичках «Спартака»: «Если они в клубе значит у них есть качество»

Каррера прокомментировал подписание «Спартаком» Тавареша и Дуарте
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал подписание красно-белыми Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«Никогда не видел этих ребят в деле, не знаю, как они играют. Но если они в «Спартаке», значит, у них есть качество. Посмотрим, как они проявят себя», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026-го с опцией продления на год.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Массимо Каррера
Томаш Тавареш
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым
Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти
Стало известно, кого «Динамо» не возьмет на второй сбор
На «Химки» наложили запрет на регистрацию новых футболистов
Евсеев: «Мечта возглавить «Локомотив»? Давайте без этих пафосных тем»
Орещук: «Смолова торгуют постоянно, Фомина тоже. Но много наших игроков уехало в Европу в последнее время?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана заявил, что игрок не собирается покидать клуб

В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым