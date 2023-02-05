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Сегодня, 18:28

Петржела: «Кержаков мог бы возглавить любой клуб РПЛ, у него огромный тренерский потенциал»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о карьере Александра Кержакова.

«Конечно, меня удивляет, что Александр Кержаков все еще без работы. Это странно. Почему такой специалист должен остаться без команды? На мой взгляд, Кержаков мог бы возглавить любой клуб РПЛ, у него огромный тренерский потенциал. Обидно, что Кержаков сейчас без клуба, ему нужна стабильна практика, чтобы расти. Надеюсь, в этом сезоне Александр продолжит тренерскую карьеру хотя бы в роли ассистента», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Последним клубом, который тренировал Кержаков, был «Нижний Новгород». Под руководством нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22. Тренер покинул «Нижний Новгород» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-stranno-chto-kerzhakov-vse-eshhe-bez-raboty-on-mog-by-vozglavit-lyuboj-klub-rpl/

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Основные источники исследования

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Александр Кержаков
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