Якубко: «Думаю, Ловрен останется в «Зените»

Бывший нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко высказал предположение, что защитник Деян Ловрен не уйдет из «Зенита».

Сборная Хорватии на чемпионате мира в Катаре заняла третье место, обыграв в «бронзовом» матче Марокко со счетом 2:1.

— Из этой команды выжали все, что было можно. И третье место — это потолок. На них было приятно смотреть — маленькая страна, хорошие футболисты. Как Модрич играл в свои 37 лет — это просто невероятно. Конечно, я болел за Хорватию, это же почти наши соседи. Приятно удивлен их игрой и их достижениями.

— Может Ловрен уехать в топ-клуб после такого чемпионата мира?

— «Зенит» ему нормально подходит, думаю, он там останется. Но я не особенно большой его болельщик еще с тех пор, как он играл за «Ливерпуль», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Контракт 33-летнего Деяна Ловрена с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.