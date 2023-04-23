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Сегодня, 23:28

Денис Попов: «Федотову надо было менять Дивеева из-за травмы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями от ничьей армейцев с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Почему ЦСКА упустил победу? Потому что надо было дожимать «Локомотив». Имея то преимущество, играя в большинстве, забивать второй мяч. И более собранно играть в обороне. Возможно, нужно было менять Дивеева, когда он получил повреждение. Немного расслабились, потеряли концентрацию — поэтому и пропустили ответный мяч. До этого Погостнов еще имел момент, то есть уже звонок был. Ну а «Локомотив» молодцы, что до конца играли, не опустили руки и вырвали ничью. Начали они неплохо. Пиняев имел момент, когда попал в штангу. Потом он получил травму, плюс удаление, еще Глушенков не лучший матч свой провел. Многое в совокупности было не в пользу «Локомотива», но все равно они набрали одно очко», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 24 матчах, «Локомотив» идет на десятой строчке с 29 очками в 24 играх.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005097886_denis_popov_nado_byilo_menyat_diveeva_iz-za_travmyi
Денис Попов
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