Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:16

Алдонин заявил, что расстроился из-за ничьей ЦСКА с «Локомотивом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, как отреагировал на ничью армейцев с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Честно говоря, расстроился, должны были дожимать. Вели 1:0, соперник был вдесятером. Но, к сожалению, так бывает — один стандарт. Необходимо было забивать и дожимать соперника. Но упустили свои возможности и пропустили очень неприятный, обидный гол в концовке», — приводит Metaratings слова Алдонина.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 24 матчей, «Локомотив» идет на десятой строчке с 29 очками в 24 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-rasstroilsya-nichei-cska-s-lokomotivom-245662/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов считает, что «Спартак» не имеет права играть спустя рукава после поражения от «Акрона»

Денис Попов: «Федотову надо было менять Дивеева из-за травмы»