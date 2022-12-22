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Сегодня, 20:28

Радченко: «Пиняеву будет очень тяжело превзойти Аршавина»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко сравнил форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.

«Пиняев — молодой, быстрый футболист. Аршавин и Пиняев разноплановые игроки, — цитирует «РБ Спорт» Радченко. — Чтобы Сергею превзойти Аршавина, нужно хорошо играть за сборную России и быть одним из лидеров. Сергею надо выступать не только за национальную команду, но и за европейский клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Пиняеву будет очень тяжело превзойти Аршавина».

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Дмитрий Радченко
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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