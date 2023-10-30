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Сегодня, 16:33

Деменко: «Игра «Краснодара» с «Зенитом» выявит чемпиона первого круга»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «быков» с ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ и перспективах краснодарцев в ближайших играх.

«Мне не казалось, что по последним матчам «Краснодар» подходил к первому поражению. ЦСКА очень неплохо смотрелся, хоть у красно-синих и были проблемы в составе. Мы увидели, что у армейцев очень боеспособный коллектив, но если бы краснодарцы забили первыми, то неизвестно, как еще все бы сложилось. Если «быки» потеряют еще очки с «Крыльями», то можно будет говорить, что у «Краснодара» наметился спад. Ивичу сейчас нужно будет успокоить ребят и спокойно подготовиться к матчу с «Крыльями», хотя самарцы будут не подарком, молодежь Осинькина играет в открытый футбол и не боится, забивает много мячей. Игра с «Зенитом», скорее всего, выявит чемпиона первого круга. Психологически, конечно, для краснодарцев болезненно растерять преимущество с восьми очков до двух за два тура», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

После 13 туров «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит», занимающий 2-е место, отстает на 2 очка. Очный матч команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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