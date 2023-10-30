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Сегодня, 16:44

Силкин считает, что в атаке «Динамо» нет стабильности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от игры атакующей линии «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Сейчас в «Динамо» пробуют разные сочетания футболистов в атаке, и пока нет стабильности. Когда взаимопонимание появится между игроками, тогда атака будет намного продуктивнее действовать. Тюкавин и Смолов — разноплановые футболисты. Тут я вижу два варианта: либо они научатся понимать друг друга, чтобы играть в паре, либо нет. Но я думаю, что это дело времени. В следующих матчах ситуация будет более ясной. В этой игре они сработали нормально», — приводит слова Силкина Legalbet.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-v-atake-u-dinamo-net-stabilnosti/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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