Силкин считает, что в атаке «Динамо» нет стабильности

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от игры атакующей линии «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Сейчас в «Динамо» пробуют разные сочетания футболистов в атаке, и пока нет стабильности. Когда взаимопонимание появится между игроками, тогда атака будет намного продуктивнее действовать. Тюкавин и Смолов — разноплановые футболисты. Тут я вижу два варианта: либо они научатся понимать друг друга, чтобы играть в паре, либо нет. Но я думаю, что это дело времени. В следующих матчах ситуация будет более ясной. В этой игре они сработали нормально», — приводит слова Силкина Legalbet.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).