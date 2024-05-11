Бывший полузащитник «Спартака» Тино Коста завершил карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» Тино Коста объявил о завершении карьеры.

«Наступил тот самый день, к которому я никогда не готовился. Я хочу поблагодарить все мое окружение за все, что я испытал. Вместе со своей семьей я воплотил в жизнь свои мечты и мечты моего отца. Я играл на лучших стадионах против лучших футболистов. Я выступал за потрясающие команды и провел в футболе больше 20 лет. К сожалению, травма ускорила завершение карьеры, но я не жалуюсь на это. Я благодарен всем клубам, за которые играл, благодарен всем одноклубникам и каждому, кто меня поддерживал. Надеюсь, теперь начнется еще одна замечательная глава моей жизни», — приводит Super Deporte слова 39-летнего Косты.

Тино Коста выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. Он провел за красно-белых 33 матча, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Последним клубом аргентинца стал французский «По», выступающий в лиге 2 — втором по силе дивизионе чемпионата страны.