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Сегодня, 11:55

Бывший полузащитник «Томи» и «Москвы» Крунич заявил, что жалеет об отъезде из России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Бранислав Крунич (в центре).
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший полузащитник «Томи» и «Москвы» Бранислав Крунич заявил, что жалеет о своем отъезде из России.

«Я в принципе жалею, что уехал из России. Мне так нравится эта страна. В то время, когда я проживал свои лучшие годы и становился человеком, меня развивал русский менталитет. Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — цитирует Крунича Metaratings.ru.

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 года по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года.

За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Москва
ФК Томь
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