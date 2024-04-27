Алаев — о лимите на легионеров в РПЛ: «Надо оставить все, как есть»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о текущем формате лимита на легионеров в чемпионате России.

— Два года прошло с момента начала действия нынешнего лимита в РПЛ. Ваше отношение — надо ли что-то менять, потому что сейчас есть возможность это сделать?

— На мой взгляд, надо оставить все, как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит.

— А по поводу ФНЛ, — вы вовлечены в эту историю как руководитель профильного комитета в РФС?

— Не вовлечен пока. Изменение лимита там — довольно спорная история. Насколько знаю, при нынешнем лимите квота иностранцев заполнена на 42%. Если бы она была заполнена на 90+ процентов, можно было бы рассмотреть изменения лимита. Сейчас не вижу необходимости. А по второй лиге однозначная позиция — не нужны легионеры, надо растить своих футболистов. Тем более, есть система юношеских и молодежных лиг, — сказал Алаев «РБ Спорт».

На данный момент команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. При этом легионерами не считаются граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.