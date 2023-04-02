Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что клуб не станет предлагать Дзюбе долгосрочный контракт

2 апреля, 23:58
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что клуб вряд ли будет предлагать нападающему Артему Дзюбе новый долгосрочный контракт.
«Я думаю, Дзюба пришелся ко двору «Локомотиву», видно, как у него горят глаза. Посмотрите, как он борется, Артем все время в игре. Он же не какие-то случайные голы забивают, все они по делу. Дзюба молодец, но я в общем-то от него этого и ожидал. На какой срок было бы оптимально продлить контракт с Артемом? Я не думаю, что на два, а вот на год вполне продлевать можно. Возраст все же берет свое, поэтому в «Локо» вряд ли будут рисковать и предлагать Дзюбе долгосрочный контракт. А вот зарплату наверняка предложат больше», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. 34-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников во всех турнирах.