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2 апреля, 23:58

Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что клуб не станет предлагать Дзюбе долгосрочный контракт

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что клуб вряд ли будет предлагать нападающему Артему Дзюбе новый долгосрочный контракт.

«Я думаю, Дзюба пришелся ко двору «Локомотиву», видно, как у него горят глаза. Посмотрите, как он борется, Артем все время в игре. Он же не какие-то случайные голы забивают, все они по делу. Дзюба молодец, но я в общем-то от него этого и ожидал. На какой срок было бы оптимально продлить контракт с Артемом? Я не думаю, что на два, а вот на год вполне продлевать можно. Возраст все же берет свое, поэтому в «Локо» вряд ли будут рисковать и предлагать Дзюбе долгосрочный контракт. А вот зарплату наверняка предложат больше», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. 34-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-vryad-li-loko-budet-riskovat-i-predlagat-dzyube-dolgosrochny-j-kontrakt-a-vot-zarplatu-navernyaka-povy-syat/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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