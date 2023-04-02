Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 23:37

Байрамян назвал заслуженной победу «Ростова» над «Торпедо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Хороший матч, мы выиграли. После удаления было тяжело, вы видели со стороны. Большую часть второго тайма мы отбивались, оборонялись, друг за друга дорабатывали, много бегали. Спасибо каждому, болельщикам. Думаю, мы заслужили эту победу. Говорил ли что-то Глебов после удаления, извинялся ли? Это игровая ситуация. Такое бывает. На то мы и команда», — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. В следующем туре команда сыграет против «Оренбурга» на выезде. Матч состоится 10 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/horen-bajramyan-rostov-zasluzhil-pobedu-v-matche-s-torpedo/
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «Монако» — волевая победа. У Головина — шедевральный голевой пас
Федоров или Ротенберг? Опыт ЦСКА против свежести СКА
Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
Блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге
Госсекретарь США Блинкен позвонил Лаврову
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
У «Спартака» проблемы — закончился фарт, Промес травмирован. Карпин — новый фаворит на топ-2?
Стало известно, когда Юран возглавит «Пари НН»
В «Химках» пословицей ответили на вопрос о возможном увольнении Гогниева
РПЛ, результаты 21-го тура: «Ростов» победил «Торпедо», «Краснодар» разгромил «Химки»
Гендиректор «Химок» Оленев — о поражении от «Краснодара»: «Удаление спутало все карты»
«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лебеденко — об уходе Талалаева: «Он попрощался и сказал много хороших слов»

Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что клуб не станет предлагать Дзюбе долгосрочный контракт