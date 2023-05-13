Сегодня, 21:09
Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.
— «Торпедо» возвращается в ФНЛ. Как команда будет жить при таком раскладе? Будет ли она жить?
— Будет, конечно. Куда денется. Но я расстроен.
— Нет желания вернуться?
— Это не у меня нет желания.
— А у кого?
— (Указывает на руководство «Торпедо».)
— А в принципе контакт поддерживаете с «Торпедо»?
— Нет.
— То есть вообще ваше возвращение в клуб невозможно?
— Не знаю.
«Торпедо» с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ и по итогам сезона-2022/23 отправится в первую лигу.