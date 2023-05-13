КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:09

Геркус — о вылете «Торпедо» из РПЛ: «Я расстроен»

Геркус заявил, что расстроен вылетом «Торпедо» из РПЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

— «Торпедо» возвращается в ФНЛ. Как команда будет жить при таком раскладе? Будет ли она жить?

— Будет, конечно. Куда денется. Но я расстроен.

— Нет желания вернуться?

— Это не у меня нет желания.

— А у кого?

— (Указывает на руководство «Торпедо».)

— А в принципе контакт поддерживаете с «Торпедо»?

— Нет.

— То есть вообще ваше возвращение в клуб невозможно?

— Не знаю.

«Торпедо» с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ и по итогам сезона-2022/23 отправится в первую лигу.

ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Геркус
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников
ОКР поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
В Москве скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Маслов одной фразой отреагировал на вылет «Торпедо» в первую лигу
«Торпедо» проиграло ЦСКА и лишилось шансов остаться в РПЛ
ЦСКА — «Торпедо»: видео голов
ЦСКА — «Торпедо»: Самсонов удален с поля
ЦСКА — «Торпедо»: Чалов реализовал пенальти
Гендиректор «Зенита» Медведев — о пятом подряд чемпионстве: «Приятное дело никогда не надоедает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» проиграло ЦСКА и лишилось шансов остаться в РПЛ

Маслов одной фразой отреагировал на вылет «Торпедо» в первую лигу