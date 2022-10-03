Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» судейство Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0).

«Сухой не поставил пенальти на 55-й минуте. Это раз. Отбор мяча с нарушением, защитник сыграл в мяч через ногу соперника. Кайо сыграл не чисто в мяч. Очевидный фол в любой точке поля — штрафной удар, а в штрафной площади — пенальти. Для такого простого решения у арбитра и его команды не хватило мужества. Но больше всего меня удивляет не удаление Кайо. Он умышленно опасно играл. Сухой допускает в каждом матче детские ошибки, но он продолжает работать. Сегодня было огромное количество просмотров, хотя арбитр должен сам видеть такие моменты», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Крылья» идут на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».