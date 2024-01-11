Бывший судья РПЛ приступил к работе в «Спартаке»

39-летний Илья Елеференко завершил судейскую карьеру и приступил к работе в «Спартаке».

Решение ассистента арбитра выглядело неожиданно, он мог еще много лет обслуживать игры РПЛ, где дебютировал в 2016 году. К примеру, в чемпионате России-2023/24 на его счету восемь матчей: по четыре в роли помощника арбитра и АВАР.

В «Спартаке» он будет работать с недавно созданной женской командой. Елеференко несколько лет возглавлял отдел женского футбола в Московской федерации.

Илья Елеференко. Фото Соцсети

Илья не первый судья, перешедший в футбольный клуб. Например, в «Локомотиве», «Велесе» и «Факеле» трудился Станислав Сухина. Обязанности начальника команды «Локомотив» сейчас выполняет Сергей Кузнецов, а в «Пари НН» уже много лет работает Владимир Бобык. В «Уфе» был Ильдус Биглов, а Александр Егоров возглавлял этот клуб как генеральный директор.