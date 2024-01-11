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Сегодня, 16:20

Григорий Иванов: «Если Помазун хочет в Европу, дай бог, чтобы у него сложилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о словах агента вратаря команды Ильи Помазуна Алексея Сафонова о том, что у футболиста есть желание поиграть в Европе.

«Илья — футболист команды ЦСКА, он у нас в аренде, больше 100 матчей сыграл за клуб. Что говорит его агент, мне не интересно. Илья сейчас не молодой мальчик, который приходил к нам, он уже опытный вратарь. Если он сам хочет в Европу, дай бог, чтобы у него все сложилось. Но то, что говорят агенты, надо делить на два. Он принадлежит ЦСКА, и все вопросы надо задавать им», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

27-летний Помазун в текущем сезоне сыграл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола. Также на его счету 6 игр на ноль.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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