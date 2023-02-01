Анзор Кавазашвили: «У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, будет ли он следить за Winline Зимним кубком РПЛ.
«Конечно, я буду следить за этим турниром. От Абаскаля не жду ничего нового, я не видел еще команду. Карпин против «Спартака»? У него всю жизнь были принципиальные матчи со «Спартаком», когда он ушел в другие клубы. У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.
Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования