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6 сентября, 14:57

Бывший вратарь «Зенита» Рудаков назвал Радимова подходящим тренером для молодежи

Иван Торопцев
Корреспондент

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую команду «Хонка», рассказал о своем опыте работы с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым.

«Сильный ли Радимов тренер? Для молодых ребят — очень, он хорошо их развивает. Исключительно положительный образ! Николаич на поле всегда за пацанов был. Мог и судьям вставить, если видел какую-то несправедливость, и сопернику тоже. Радимов тоже всегда говорит правду.
Правда, я больше работал с тренером вратарей Юрием Окрошидзе. Он дал мне шанс в дубле в 16 лет, в матче против «Локомотива». Со мной на поле вышел Дима Чистяков, а еще тогда в дубль перевели Игоря Денисова. Помогал молодым, адекватно к нам относился», — приводит Sport24 слова Рудакова.

Рудаков — воспитанник «Зенита», он покинул клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2020 года.

Радимов стал ассистентом главного тренера «Зенита-2» в апреле 2011 года, а с июля 2013 года был назначен главным тренером команды. В мае 2017 года 46-летний специалист покинул пост, а в сентябре 2018 года вновь возглавил вторую команду сине-бело-голубых.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-rudakov-radimov-ochen-silnyy-trener-dlya-molodykh-khorosho-ikh-razvivayet-isklyuchitelno-polozhitelnyy-obraz
Владислав Радимов
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