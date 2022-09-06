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6 сентября, 14:54

Хачатурянц уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ: «У них нет ни единого конкурента»

Антон Иванов
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» высказался конкуренции «Спартака» и «Зенита» в чемпионате России.

«Преимущество «Зенита» над «Спартаком» было значительным. Статистика матча это подтверждает. На данный момент я убежден в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует», — сказал Хачатурянц «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

4 сентября «Спартак» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2 в матче 8-го тура чемпионата.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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