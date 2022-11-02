Сегодня, 15:12
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича о том, что он бы точно выиграл чемпионство со «Спартаком».
«На тот момент он мог выиграть чемпионат. Тогда не было столько игроков в лиге, которые бы прошли через иностранных тренеров. Иностранцы принесли в наш футбол тактику европейского уровня. Возможно, если бы у него был «Спартак», он бы занял место в тройке.
Наше четвертое место — стечение обстоятельств, мы тоже должны были быть в тройке. Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Было много сдерживающих факторов. Я не говорю, что мы должны были стать чемпионами. Ходили слухи, что был указ, что «Динамо» должно стать третьим. Думаю, это справедливо", — сказал Попов «СЭ».
54-летний черногорский специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования