Попов отреагировал на слова Божовича о том, что он бы точно выиграл чемпионство со «Спартаком»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича о том, что он бы точно выиграл чемпионство со «Спартаком».

«На тот момент он мог выиграть чемпионат. Тогда не было столько игроков в лиге, которые бы прошли через иностранных тренеров. Иностранцы принесли в наш футбол тактику европейского уровня. Возможно, если бы у него был «Спартак», он бы занял место в тройке.

Наше четвертое место — стечение обстоятельств, мы тоже должны были быть в тройке. Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Было много сдерживающих факторов. Я не говорю, что мы должны были стать чемпионами. Ходили слухи, что был указ, что «Динамо» должно стать третьим. Думаю, это справедливо", — сказал Попов «СЭ».

54-летний черногорский специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».