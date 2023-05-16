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16 мая, 05:16

Бывший защитник «Крыльев Советов» Таранов надеется, что команда сохранит место в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов надеется, что самарцы сохранят место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ. Игра у них хорошая, просто немного не хватает им концовки, забитых голов и простых трех очков. Впереди еще есть несколько матчей, в которых «Крылья» приложат все усилия, чтобы остаться в РПЛ, обезопасить себя.
Что касается ухода некоторых игроков, то об этом еще рано говорить. Чемпионат еще продолжается. Если это слухи, то о них нет смысла пока говорить», — приводит «Чемпионат» слова Таранова.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 27 матчах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5103809-eks-igrok-krylev-sovetov-taranov-komanda-sohranit-propisku-v-rpl-igra-u-nih-horoshaya.html
Иван Таранов
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ФК Крылья Советов (Самара)
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