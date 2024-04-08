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Сегодня, 14:56

Кафу: «Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии»

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Бывший защитник «Ромы» Кафу рассказал о популярности «Зенита» в Бразилии.

«Зенит» действительно является одним из самых популярных клубов в Бразилии, его обсуждают наравне с другими командами. В Бразилии знают все крупные российские клубы — это ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», — приводит слова Кафу «РБ Спорт».

В данный момент в составе «Зенита» выступают 8 бразильских футболистов: Нино, Родригао, Педро, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан и Артур.

Сине-бело-голубые находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 22 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Кафу
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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