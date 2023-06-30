Жиго о работе Карреры в «Спартаке»: «Он легенда»

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго оценил работу Массимо Карреры в составе красно-белых.

«Мой первый тренер в «Спартаке». Но я с ним долго не проработал. Сначала у меня была травма, а потом он покинул «Спартак». Но он же легенда. Тоже отличный парень. Он поверил в меня. Надеюсь, в будущем мы еще с ним пересечемся», — цитирует Жиго Sport24.

Француз добавил, что Каррера любит пошутить в раздевалке, а на поле всегда был эмоционален.

59-летний итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 года. Он приводил клуб к чемпионству в РПЛ в сезоне-2016/17.