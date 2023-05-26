CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам более 550 тысяч евро по контракту Жоау Мариу

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил обращение агентской компании Olea Sports Capital LLC, которая требовала от «Локомотива» выплатить более 555 тысяч евро за нарушения по контракту бывшего полузащитника команды Жоау Мариу, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Суд установил, что «Локомотив» не выплатил средства, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (255 582 евро) и бонусе за попадание в Лигу чемпионов (300 тысяч евро). Первая сумма должна быть выплачена по курсу валют от 31 июля 2020 года, вторая — по курсу от 2 сентября 2020 года.

В то же время CAS отклонил апелляцию Olea Sports Capital LLC по вопросам выплат по бонусным соглашениям в контракте другого бывшего игрока «Локомотива» — защитника Мурило. Агентская компания утверждала, что российский клуб нарушил порядок

Жоау Мариу выступал за «Локомотив» на правах аренды из «Интера» в сезоне-2019/20, Мурило играл за «Локомотив» с 2019 по 2021 год.