Чалов рассказал о своем отношении к бомбардирской гонке в РПЛ

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов ставит перед собой цель забить как можно больше мячей, но результаты команды для него важнее.

«Цель — забить как можно больше. Но самое главное — чтобы команда побеждала. Плюс не забываем о споре с Геничем. Надеюсь, что в ближайшее время получится выиграть пари», — приводит слова Чалова ТАСС.

В первой части сезона Чалов в 17 матчах РПЛ забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу.

В этом сезоне Чалов занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Он уступает форварду Владимиру Писарскому, зимой перешедшему из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов», и нападающему «Спартака» Квинси Промесу, на счету которых по 14 голов, а также полузащитнику Малкому из петербургского «Зенита» (12 мячей).