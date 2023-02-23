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Сегодня, 14:27

Чалов рассказал о своем отношении к бомбардирской гонке в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов ставит перед собой цель забить как можно больше мячей, но результаты команды для него важнее.

«Цель — забить как можно больше. Но самое главное — чтобы команда побеждала. Плюс не забываем о споре с Геничем. Надеюсь, что в ближайшее время получится выиграть пари», — приводит слова Чалова ТАСС.

В первой части сезона Чалов в 17 матчах РПЛ забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу.

В этом сезоне Чалов занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Он уступает форварду Владимиру Писарскому, зимой перешедшему из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов», и нападающему «Спартака» Квинси Промесу, на счету которых по 14 голов, а также полузащитнику Малкому из петербургского «Зенита» (12 мячей).

Источник: https://tass.ru/sport/17125765
Федор Чалов
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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