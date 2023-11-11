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Сегодня, 17:40

Чанов: «Пока были силы, ЦСКА контролировал игру с «Факелом», но потом все же пропустил»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от игры 15-го тура чемпионата России-2023/24 между «Факелом» и армейским клубом (1:1).

«Как бы ни складывался матч, когда пропускаешь вот так на последних минутах, то кроме слова «обидно» в голову ничего не приходит. А для анализа игры нужно принимать во внимание то, что творится с составом армейцев. Усиления нет, а перед этой встречей еще и выпали два основных игрока. Пока были силы, команда контролировала игру, но потом все же пропустила. Обидно, но немаловажно, что ЦСКА не проиграл. С такой короткой скамейкой тяжеловато бороться, однако все же команда не уступает», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

ЦСКА в данный момент находится на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» — на 10-й позиции (19 очков).

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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