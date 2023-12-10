Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:32

Чанов заявил, что ЦСКА рано вычеркивать из борьбы за чемпионство

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о шансах ЦСКА опередить весной «Краснодар» в турнирной таблице.

«ЦСКА рано вычеркивать из борьбы за чемпионство. Да, сейчас команда откатилась от первого места, но надеюсь, что зимой произойдут положительные изменения. Команде часто просто не везет, она пропускает на последних минутах. Иногда не реализует убойные моменты. Кто сильнее? «Краснодар» сейчас идет на втором месте, но в финале Кубка, например, победил ЦСКА. Никогда нельзя заранее предугадать результат», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чанова.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея в активе 28 баллов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005503926_chanov_cska_rano_vyicherkivat_iz_borbyi_za_chempionstvo
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Сперцян ответил на вопрос, останется ли он в «Краснодаре» в зимнее межсезонье
Кривцов посвятил своей будущей невесте гол в ворота ЦСКА
Деменко прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА
«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»
Кривцов побежал праздновать к трибуне победный гол в ворота ЦСКА
«Краснодар» ни потерпел ни одного домашнего поражения в РПЛ в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка после фола в центре поля

«Краснодар» — ЦСКА: Кривцов вывел хозяев вперед в концовке