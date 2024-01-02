Челикович — о стычке Абаскаля и Бериши: «У Бернарда не было дурных намерений»

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал эпизод с участием форварда Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ (2:1).

«Не знаю, что случилось в том известном моменте в матче против «Спартака». Но я уверен, что у Бериши не было никаких дурных намерений. Я его прекрасно знаю, он отличный парень и никогда намеренно не стал бы делать чего-то плохого, он просто проявлял свои эмоции», — приводит слова Челиковича «РБ Спорт».

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.