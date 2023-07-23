РПЛ: турнирная таблица после 1-го тура

Сегодня, 22:09
В воскресенье, 23 июля, завершился 1-й тур чемпионата России.
РПЛ: результаты матчей 1-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
2
|
Зенит
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
3
|
Сочи
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
4
|
Спартак
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-2
|
3
|
5
|
Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
6
|
Крылья Советов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
7
|
Урал
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
8
|
Рубин
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
9
|
Локомотив
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
10
|
Оренбург
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-3
|
0
|
11
|
ЦСКА
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
12
|
Ахмат
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
13
|
Факел
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
14
|
Динамо
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
|
15
|
Балтика
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
|
16
|
Пари Нижний Новгород
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
В матчах 2-го тура встречаются:
29 июля, суббота «Крылья Советов» — «Динамо» (15:00), «Урал» — «Пари Нижний Новгород» (17:30), «Ростов» — «Зенит» (20:00),
30 июля, воскресенье «Рубин» — «Оренбург» (15:00), «Факел» — «Локомотив» (17:30), «Краснодар» — «Сочи» (20:00), «Ахмат» — ЦСКА (20:00),
31 июля, понедельник «Спартак» — «Балтика» (19:30).