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Сегодня, 22:09

РПЛ: турнирная таблица после 1-го тура

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В воскресенье, 23 июля, завершился 1-й тур чемпионата России.

РПЛ: результаты матчей 1-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

1

1

0

0

3-1

3

2

Зенит

1

1

0

0

2-0

3

3

Сочи

1

1

0

0

2-0

3

4

Спартак

1

1

0

0

3-2

3

5

Ростов

1

1

0

0

2-1

3

6

Крылья Советов

1

1

0

0

2-1

3

7

Урал

1

1

0

0

2-1

3

8

Рубин

1

0

1

0

2-2

1

9

Локомотив

1

0

1

0

2-2

1

10

Оренбург

1

0

0

1

2-3

0

11

ЦСКА

1

0

0

1

1-2

0

12

Ахмат

1

0

0

1

1-2

0

13

Факел

1

0

0

1

1-2

0

14

Динамо

1

0

0

1

1-3

0

15

Балтика

1

0

0

1

0-2

0

16

Пари Нижний Новгород

1

0

0

1

0-2

0

В матчах 2-го тура встречаются:

29 июля, суббота «Крылья Советов» — «Динамо» (15:00), «Урал» — «Пари Нижний Новгород» (17:30), «Ростов» — «Зенит» (20:00),

30 июля, воскресенье «Рубин» — «Оренбург» (15:00), «Факел» — «Локомотив» (17:30), «Краснодар» — «Сочи» (20:00), «Ахмат» — ЦСКА (20:00),

31 июля, понедельник «Спартак» — «Балтика» (19:30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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