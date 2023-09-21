Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:33

Черчесов заявил, что запретил бы медийную активность Дзюбе: «Буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба (слева) и Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об активной медийной деятельности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— А как вы относитесь к медийной активности? Вы бы разрешили футболисту своей команды, будь то «Ференцварош», «Легия», «Спартак» такую...

— Нет! Я бы сказал: «Концентрируйся на своей работе, чтобы это тебя не отвлекало. Закончишь и будешь!» Мы же не против ведения какой-нибудь там своей странички или еще чего-то, а это уже абсолютно другая работа, можно сказать. Поэтому я не думаю, что это приносит пользу.

Если нас Артем слышит: «Дай Бог или не дай Бог, буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! — сказал Черчесов в интервью Георгию Черданцеву в эфире «Матч ТВ».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. С того момента 35-летний нападающий провел 21 матч за железнодорожников, забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач.

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Нейтральным спортсменам из России не выплатят призовые за медали на ОИ-2024
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков об участии Карасева в сборах судей УЕФА: «Он в обойме, ему доверяют, рассматривают как одного из кандидатов»