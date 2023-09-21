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Судейство

Сегодня, 18:30

Дюков об участии Карасева в сборах судей УЕФА: «Он в обойме, ему доверяют, рассматривают как одного из кандидатов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал участие арбитра Сергея Карасева в сборах судей УЕФА в Швейцарии.

«Это очень сильный судья, которому доверяют. Он провел множество больших матчей в качестве рефери. Это приглашение говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме, его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайшие матчи», — сказал Дюков.

С 3 по 6 сентября Карасев принимал участие в сборе судей УЕФА в Ньоне (Швейцария), арбитр сдал все необходимые нормативы.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Футбол
РФС
Александр Дюков
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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