Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела»

Как стало известно «СЭ», «Факел», который сегодня, 5 сентября объявил о расставании с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, рассматривает две кандидатуры на замену специалисту.

Речь идет об Игоре Черевченко, возглавляющем сейчас клуб «Истиклол» из Таджикистана, и Вадиме Гаранине, который работает в калининградской «Балтике-БФУ».

После 7 туров чемпионата России-2023/24 воронежцы занимают 15-е место в таблице РПЛ с 4 очками.

Вадим Евсеев возглавлял «Факел» с мая 2023 года. Команда провела 17 матчей во всех турнирах под руководством 47-летнего россиянина, одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.