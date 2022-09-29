Источник: Черевченко может войти в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может вернуться в московский клуб, утверждает Eurostavka.ru.

По данным издания, он может войти в штаб Йозефа Циннбауэра в качестве помощника главного тренера. Кроме того, Черевченко приглашают с перспективой возглавить железнодорожников в будущем.

«Нет ничего такого. На меня в последнее время никто из «Локомотива не выходил», — заявил сам Черевченко.

Последним местом работы 48-летнего специалиста были «Химки», он также работа в «Арсенале» и «Балтике».

Черевченко выступал за «Локомотив» в 1996-2001 годах и который тренировал с 2008-го по 2015-й и с 2014-го по 2016-й.