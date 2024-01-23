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Сегодня, 17:09

Черевченко — о возможном переходе российского футбола в Азию: «Даже на Кубке Африки уровень выше»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко поделился мнением о том, имеет ли смысл российскому футболу смотреть в сторону Азии.

«Я отвечу так, чтобы вы понимали уровень: если мы возьмем сборную Саудовской Аравии, то там процентов 60 — это футболисты, которые в своих клубах сидят в запасе, потому что играют европейцы. У меня складывается такое ощущение, что клубные команды той же Саудовской Аравии и того же Катара сильнее, чем сборные их стран. Я параллельно смотрел Кубок африканских наций, и даже там уровень был заметно выше, чем в Азии», — цитирует Черевченко Metaratings.ru.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/cherevchenko-o-vozmozhnom-perekhode-rfs-v-aziyu-dazhe-na-kubke-afriki-uroven-vyshe-326778/
Игорь Черевченко
Футбол
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